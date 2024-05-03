В современном мире очень важно знать о местонахождении с помощью телефона наших близких - это ради вашего спокойствия, по крайней мере, вы будете уверены в безопасности своих детей, супруга, друга, сотрудника или коллеги.

Облегчить обнаружение отслеживаемого человека в случае чрезвычайной ситуации можно с помощью телефона.

Здесь перечислены самые простые способы отслеживать местонахождение вашего близкого человека с помощью его телефона.

Обмен местоположением в телефоне в реальном времени с помощью WhatsApp.

В чате с контактом вашего близкого человека нажмите значок «Поделиться». Выберите значок «Местоположение» в телефоне.

Вам предлагается два варианта в телефоне: поделиться текущим местоположением и отправить свое текущее местоположение.

Для параметра «Поделиться местоположением в реальном времени» выберите, как долго вы хотите делиться своим местоположением в реальном времени: от 15 минут до 24 часов.

Включите функцию на телефоне «Найти мое устройство», чтобы отслеживать чье-либо местоположение.

Эта функция вашего телефона позволяет отслеживать близкого человека даже в очень отдаленных районах.

Однако, прежде чем он начнет действовать, его необходимо включить. Также необходимо включить «Местоположение» на телефоне.

Чтобы включить и настроить функцию для в телефоне «найти мое устройство», выполните следующие действия:

Зайдите в приложение настроек телефона.

В строке поиска введите «найти мое устройство», затем «Найти мое устройство» среди списка опций и нажмите на него, чтобы настроить в телефоне.

Включите переключатель. После включения вы можете либо установить приложение «Найти мое устройство» на другие устройства, либо использовать веб-утилиту «Найти мое устройство», чтобы отслеживать точное местоположение телефона.

Бесплатные сторонние приложения для отслеживания местоположения телефона.

Помимо других социальных сетей, вы можете легко поделиться чьими-либо GPS-координатами, используя сторонние приложения на своем или их телефоне.

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