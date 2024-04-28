Быстрый разряд батареи может быть вызван мелкими сбоями ПО Android или установленных приложений, поэтому первым шагом стоит перезагрузить устройство, также важно убедиться, что быстрая разрядка не связана с износом аккумулятора.

У владельцев новых гаджетов иногда возникает проблема быстрой разрядки телефона даже при неактивном использовании, что вынуждает их заряжать устройство 3-5 раз в сутки. Рассмотрим возможные причины такой проблемы и способы её устранения.

Причины быстрой разрядки телефона:

Батареи смартфонов рассчитаны на 400-500 зарядов с 0 до 100%. С каждым обновлением моделей количество циклов снижается, что приводит к постепенному износу литиевого аккумулятора. Если гаджет часто выключается и заряжается, пора менять аккумулятор.

Дисплей потребляет большую часть энергии батареи. Высокий уровень яркости увеличивает скорость разрядки в 2-3 раза.

Уменьшите параметры в настройках, чтобы сохранить заряд батареи.

Синхронизация, Bluetooth, мобильный интернет, трансляция экрана, точка доступа, Wi-Fi, фонарик, GPS также потребляют много энергии.

Чем хуже связь, тем больше смартфон тратит энергии на её поиск.

Содержащиеся в файлах и программах с непроверенных ресурсов, они негативно влияют на оптимизацию гаджета и снижают заряд аккумулятора.

Игры с сложной графикой, программы для обработки фото и видео, социальные сети, приложения для связи потребляют много энергии аккумулятора.

Новые версии ОС позитивно влияют на потребление заряда, улучшают оптимизацию и увеличивают время работы устройства.

Установка некачественных приложений, загрузка утилит с вирусами, неправильное удаление программ или обновление ОС, устаревшие данные могут вызвать проблемы.

Запрограммируйте устройство заряжаться только до 100%, без перерывов и внезапных отключений.

Что делать, если телефон быстро разряжается:

Снизьте яркость экрана, включите адаптивную яркость, измените разрешение на "умное" или низкое, если у вас AMOLED-дисплей, включите темную тему.

Отключите Bluetooth, мобильный интернет, точка доступа, фонарик, GPS, если они не используются.

Включите режим энергосбережения и адаптивный режим батареи, они увеличат срок работы устройства.

Отключите энергозатратные приложения, удалите их, если они не нужны.

Закрывайте программы в скрытом окне "Недавние", это поможет экономить заряд.

Проверьте смартфон на вирусы и обновите ОС, установите антивирус, обновите ОС до новой версии.

Скачайте приложение для проверки емкости аккумулятора и откалибруйте его.

Если все вышеперечисленные методы не помогли, возможно, придется заменить батарею.

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