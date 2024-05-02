Коли пенсіонер досягає наступної вікової категорії, йому нараховується нова, велика сума надбавки до пенсій, а чи не попередні суми.

З 1 травня українські пенсіонери, які досягли 70 років, матимуть право на додаткові надбавки до пенсії, якщо їхня місячна пенсія не перевищує 10 340,35 гривень. Перерахунок відбуватиметься автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) не потрібно.

Розмір надбавок залежить від віку пенсіонера і визначається таким чином:

пенсіонери від 70 до 74 років отримають додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

пенсіонери віком від 80 років і старше — 570 гривень.

Важливо зазначити, що ці надбавки не сумуються, а замінюють одна одну. Таким чином, коли пенсіонер досягає наступної вікової категорії, йому нараховується нова, більша сума надбавки, а не сума попередніх.

Пенсіонери з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей можуть отримувати додаткові виплати від Програми розвитку ООН. Для цього необхідно відповідати наступним критеріям:

Постійне проживання у зоні бойових дій або у прифронтовій зоні; Розмір пенсії не перевищує 3 250 гривень; Відсутність інших виплат від міжнародних організацій та допомоги для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року.

Заяву подавати не потрібно, оскільки виплати від ООН нараховуються автоматично разом із пенсією.

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