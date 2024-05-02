Когда пенсионер достигает следующей возрастной категории, ему начисляется новая, большая сумма надбавки до пенсий, а не предыдущие суммы.

С 1 мая украинские пенсионеры, достигшие 70 лет, получат право на дополнительные надбавки к пенсии, если их месячная пенсия не превышает 10 340,35 гривен. Перерасчет будет производиться автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не нужно.

Размер надбавок зависит от возраста пенсионера и определяется следующим образом:

пенсионеры от 70 до 74 лет получат дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше - 570 гривен.

Важно отметить, что эти надбавки не сумируют, а заменяют друг друга. Таким образом, когда пенсионер достигает следующей возрастной категории, ему начисляется новая, большая сумма надбавки, а не предыдущие суммы.

Пенсионеры из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей могут получать дополнительные выплаты от Программы развития ООН. Для этого необходимо соответствовать следующим критериям:

Постоянное проживание в зоне боевых действий или в прифронтовой зоне; Размер пенсии не превышает 3250 гривен; Отсутствие других выплат от международных организаций и пособий для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.

Заявление подавать не нужно, поскольку выплаты ООН начисляются автоматически вместе с пенсией.

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