Весна - найкращий час для посадки винограду - це дає їм більше часу, щоб прижитися до зими.

Як садити та вирощувати виноград, використовуйте ці поради для вибору правильного сорту, умов вирощування та методів обрізки.

Де садити виноград?

Виноград переносить різні типи ґрунтів. Добре дренований ґрунт забезпечує найбільший урожай. Високородючий ґрунт не є обов'язковим.

Виноград росте як на сухому піщаному ґрунті, так і на родючих чорних суглинках. Виберіть ділянку, яка отримує щонайменше шість годин яскравого сонячного світла на день. Остерігайтеся довколишніх дерев та будівель, які можуть відкидати тінь.

Як і коли садити виноград?

Весна - ідеальний час для посадки винограду, щоб він встиг прижитися до зими. Багато розплідників, які замовляють поштою, продають їх з голим корінням.

Перш ніж садити, обріжте існуюче коріння винограду. Перед посадкою замочіть рослини з голим корінням у відрі з водою на три-чотири години. При посадці видаліть всі пагони, крім найпотужнішого.

Заповніть решту частини лунки грунтом, стежачи за тим, щоб рівень грунту залишався нижче щеплення (набряклій області основного стебла).

Поливайте виноград одразу після посадки.

Виноград росте вгору і тому потребує опори. Ви можете використовувати ґрати, альтанку, паркан або будь-який стовп у землі.

Винограду потрібне повне сонце протягом усього дня незалежно від регіону — йому потрібно тепло, щоб дозріти плоди. Також переконайтеся, що листя не блокує світло для винограду.

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