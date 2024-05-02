Весна – лучшее время для посадки винограда - это дает им больше времени, чтобы прижиться до наступления зимы.

Как сажать и выращивать виноград, используйте эти советы для выбора правильного сорта, условий выращивания и методов обрезки.

Где сажать виноград?

Виноград переносит различные типы почв. Хорошо дренированная почва обеспечивает самый большой урожай. Высокоплодородная почва не обязательна.

Виноград растет как на сухой песчаной почве, так и на плодородных черных суглинках. Выберите участок, который получает как минимум шесть часов яркого солнечного света в день. Остерегайтесь близлежащих деревьев и зданий, которые могут отбрасывать тень.

Как и когда сажать виноград?

Весна – идеальное время для посадки винограда, чтобы он успел прижиться до наступления зимы. Многие питомники, заказывающие по почте, продают их с голыми корнями.

Прежде чем сажать, обрежьте существующие корни винограда. Перед посадкой замочите растения с голыми корнями в ведре с водой на три-четыре часа. При посадке удалите все побеги, кроме самого мощного.

Заполните остальную часть лунки оставшейся почвой, следя за тем, чтобы уровень почвы оставался ниже прививки (набухшей области основного стебля).

Поливайте виноград сразу после посадки.

Виноград растет вверх и поэтому нуждается в опоре. Вы можете использовать решетку, беседку , забор или любой столб в земле.

Винограду требуется полное солнце в течение всего дня , независимо от региона — ему нужно тепло, чтобы созреть плоды. Также убедитесь, что листва не блокирует свет для винограда.

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