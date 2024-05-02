Також існують певні категорії осіб, які можуть одержати субсидію з 1 травня, але для цього вони мають звернутися до ПФУ.

З 1 травня громадяни мають змогу отримати субсидії для покриття витрат у неопалювальний сезон. Особи, які вже користуються державною підтримкою, отримають її автоматично, за умови, що їхній майновий стан і склад домогосподарства не зазнали змін. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Це означає, що подавати нові заяви чи звертатись до соціальних служб не потрібно, адже Пенсійний фонд самостійно перерахує розмір субсидій згідно з встановленими правилами.

На фінансування програми житлових субсидій та пільг у 2024 році уряд виділив 49,9 мільярда гривень.

Також існують певні категорії осіб, які можуть отримати субсидію з 1 травня, але для цього вони повинні особисто звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та декларацією про доходи та витрати.

Це стосується таких випадків, як:

оренда житлового приміщення, за яке особа сплачує комунальні послуги;

наявність в домогосподарстві осіб, які мають статус учасників бойових дій;

різниця між кількістю фактично проживаючих та зареєстрованих осіб у домогосподарстві;

бажання домогосподарства отримати субсидію на паливо для опалення, зокрема на скраплений газ, тверде або рідке побутове паливо.

Також до цих осіб входять ті, які мали право на субсидію під час опалювального сезону, але отримали суму субсидії у розмірі 0,00 гривень.

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