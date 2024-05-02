Также существуют определенные категории лиц, которые могут получить субсидию с 1 мая, но для этого они должны обратиться в ПФУ.

С 1 мая граждане могут получить субсидии для покрытия расходов в неотапливаемый сезон. Лица, уже пользующиеся государственной поддержкой, получат ее автоматически, при условии, что их имущественное положение и состав домохозяйства не претерпели изменений. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Это означает, что подавать новые заявления или обращаться в социальные службы не нужно, ведь Пенсионный фонд самостоятельно перечислит размер субсидий согласно установленным правилам.

На финансирование программы жилищных субсидий и льгот в 2024 году правительство выделило 49,9 миллиарда гривен.

Также существуют определенные категории лиц, которые могут получить субсидию с 1 мая, но для этого они должны обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Это касается таких случаев, как:

аренда жилого помещения, за которое лицо платит коммунальные услуги;

наличие в домохозяйстве лиц, имеющих статус участников боевых действий;

разница между количеством фактически проживающих и зарегистрированных лиц в домохозяйстве;

желание домохозяйства получить субсидию на топливо для отопления, в частности сжиженный газ, твердое или жидкое бытовое топливо.

Также в эти лица входят те, которые имели право на субсидию во время отопительного сезона, но получили сумму субсидии в размере 0,00 гривен.

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