Зі звичайними лічильниками зазвичай не виникає складнощів, але власники двотарифних лічильників день-ніч можуть зіткнутися з питанням, як правильно зафіксувати необхідні цифри.

Україна розпочала період передачі показань лічильників електроенергії, що триватиме до 3 травня цього місяця. Щоб уникнути додаткових нарахувань і оплатити лише за фактично спожиту електроенергію, важливо вчасно та правильно передавати показання лічильників. Особливо це стосується двозонних лічильників, де навіть невелика помилка може призвести до непотрібних заборгованостей або переплати.

Про правила передачі показань йдеться у роз'ясненні енергокомпанії Yasno.

Правила передачі показань розміщені у роз'ясненні енергокомпанії Yasno. Вони наголошують на тому, що для передачі показань лічильників електроенергії встановлено два останні дні поточного місяця та перші три дні наступного. Якщо показання передані раніше ніж за два дні до кінця місяця або пізніше за перші три дні наступного, можуть бути нараховані додаткові витрати.

Оператор системи розподілу (ОСР) приймає показання лічильників тільки протягом визначених днів, а далі передає цю інформацію вашому постачальнику електроенергії. Якщо ви відправите показання раніше або пізніше цих днів, ОСР визначатиме ваше споживання за середньодобовими показниками, і введені вами дані можуть бути ігноровані.

Зі звичайними лічильниками зазвичай не виникає складнощів, але власники двотарифних лічильників «день-ніч» можуть зіткнутися з питанням, як правильно зафіксувати необхідні цифри. Важливо зазначити тільки два числа, які відображають споживання за двома тарифами: «день» (з 7:00 до 23:00) і «ніч» (з 23:00 до 7:00), і не варто передавати сумарне споживання за обидва періоди.

На екрані двотарифного лічильника електроенергії зазвичай відображаються особливі позначки для періодів «день» та «ніч».

Ці позначки можуть відрізнятися залежно від виробника. Серед найпоширеніших кодів можна виділити:

Т1 для періоду «день» та Т2 для періоду «ніч»;

Е1 для періоду «день» та Е2 для періоду «ніч»;

Т11 для періоду «день» та Т12 для періоду «ніч»;

5.8.1 для періоду «день» та 1.5.8.2 для періоду «ніч».

Проте можуть існувати інші коди, які можна перевірити на сайті виробника для отримання розшифровки.

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