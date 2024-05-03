С обычными счетчиками обычно не возникает сложностей, но владельцы двухтарифных счетчиков день-ночь могут столкнуться с вопросом, как правильно зафиксировать необходимые цифры.

Украина начала период передачи показаний счетчиков электроэнергии, которая продлится до 3 мая этого месяца. Чтобы избежать дополнительных начислений и оплатить только за фактически потребленную электроэнергию, важно своевременно и правильно передавать показания счетчиков. Особенно это касается двухзонных счетчиков, где даже небольшая ошибка может привести к ненужным задолженностям или переплате.

О правилах передачи показаний говорится в разъяснении энергокомпании Yasno.

Правила передачи показаний размещены в разъяснении энергокомпании Yasno. Они подчеркивают, что для передачи показаний счетчиков электроэнергии установлены два последних дня текущего месяца и первые три дня следующего. Если показания переданы раньше, чем за два дня до конца месяца или позже, за первые три дня следующего, могут быть начислены дополнительные расходы.

Оператор системы распределения (ОСР) принимает показания счетчиков только в течение определенных дней, а затем передает эту информацию вашему поставщику электроэнергии. Если вы отправите показания раньше или позже этих дней, ОСР будет определять потребление по среднесуточным показателям, и введенные вами данные могут быть игнорированы.

С обычными счетчиками обычно не возникает сложностей, но владельцы двухтарифных счетчиков день-ночь могут столкнуться с вопросом, как правильно зафиксировать необходимые цифры. Важно отметить только два числа, отражающих потребление по двум тарифам: «день» (с 7:00 до 23:00) и «ночь» (с 23:00 до 7:00), и не стоит передавать суммарное потребление за оба периода .

На экране двухтарифного счетчика электроэнергии обычно отображаются специальные метки для периодов «день» и «ночь».

Эти метки могут отличаться в зависимости от производителя. Среди наиболее распространенных кодов можно выделить:

Т1 для периода "день" и Т2 для периода "ночь";

Е1 для периода "день" и Е2 для периода "ночь";

Т11 для периода "день" и Т12 для периода "ночь";

5.8.1 для периода дня и 1.5.8.2 для периода ночь.

Однако могут существовать другие коды, которые можно проверить на сайте изготовителя для получения расшифровки.

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