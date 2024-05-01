Посівний календар на травень 2024 року, цей місяць найбільш примітний тим, що став поворотним моментом року, коли температура підвищується і величезна різноманітність кольорів розквітає, дозволяючи світові спалахнути буйством фарб.

Посівний календар на травень 2024 року, повний місяць цього місяця став відомий як Повний Квітковий Місяць.

Дати у травні 2024 року, наведені нижче, однакові для всіх зон вирощування.

Однак, будь ласка, врахуйте погоду та клімат вашого регіону, перш ніж слідувати нашим порадам, використовуючи посівний календар на травень 2024 року.

Посівний календар на травень 2024 виглядає так:

1-й день травня: Знищити шкідників рослин у цей безплідний день.

2-3 травня: підходить для виноградних культур. А також для полуниці. Хороші дні для пересаджування. Сприятливий час для посадки пізніх коренеплодів.

4-5 травня: Погана посадка. Прекрасно підходить для вирощування чи обприскування. Хороші врожаю.

6-7 травня: Перший день – добрий день для пересадки. У перший день також посаджені коренеплоди принесуть добрий урожай. Другий день сприятливий для посадки квасолі, кукурудзи, томатів, перцю та інших надземних культур.

8-9 травня: Будь-яке насіння, посаджене зараз, матиме тенденцію гнити.

10–12 травня: Висаджуйте грядки та квітники. Найбільш сприятливий для кукурудзи, бавовни, квасолі, перцю, баклажанів та інших надземних культур.

13-17 травня: Безплідний період. Сприятливий для знищення шкідників рослин, вирощування чи короткої відпустки.

18-19 травня: Сприятливий час посіву кормових культур, зернових. Саджати квіти. Прекрасний час для посадки кукурудзи, квасолі, перцю та інших надземних культур.

20-22 травня: Посадіть розсаду. Відмінно підходить для посадки надземних культур та посадки листових овочів.

23-24 травня: Насіння, посаджене зараз, погано приживеться і дасть мало врожаю.

25-26 травня: Висаджуйте пізні буряки, картопля, цибуля, морква та інші коренеплоди.

27-28 травня: Знищуйте шкідників рослин у ці безплідні дні.

29-30 травня: Підходить для винограду. Встановіть рослини полуниці. Хороші дні для пересаджування. Сприятливий час для посадки пізніх коренеплодів.

31-31 травня: Погана посадка. Прекрасно підходить для вирощування чи

обприскування. Гарний день урожаю.

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