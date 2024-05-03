Якщо ви турбуєтеся про дані, що зберігаються на вашому зламаному телефоні Android, вам потрібно спочатку перевірити свою SIM-карту.
Ваша SIM-картка все ще не пошкоджена, ви можете легко отримати будь-які дані, які там зберігаються, наприклад контакти та текстові повідомлення.
Як перенести дані зі зламаного телефону на новий?
Якщо у вас все ще є важливі дані зі зламаного телефону Android, такі як фотографії, відео, текстові повідомлення, контакти, історія дзвінків та багато іншого.
У цьому випадку перше, що вам потрібно зробити, спочатку відновити дані зі зламаного телефону і зберегти їх на свій комп'ютер. І коли ви закінчите із цим, тепер ви можете перенести їх на свій новий телефон.
Є й інші способи перенесення зі зламаного телефону на новий (з ПК або без нього).
Один із способів перенести дані зі зламаного телефону на новий – просто використовувати USB-кабель без використання будь-яких інструментів. Оскільки найчастіша ситуація, з якою ви можете зіткнутися під час роботи з телефоном, – це розбитий екран.
Це може бути тому, що ви не можете отримати доступ до всього телефону або частина його недоступна. І тому ви не зможете створити новий файл резервної копії.
Перевірте файл резервної копії телефону . Якщо ви один із тих, хто любить створювати резервні копії своїх даних зі свого телефону Android, то ви і ваші дані вже збережено.
Регулярне резервне копіювання даних на телефоні Android - це розумний спосіб забезпечити безпеку даних на випадок, якщо з вашим телефоном щось трапиться.
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