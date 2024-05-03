У вас є зламаний телефон Android і в ньому все ще зберігаються ваші важливі дані, дізнайтеся, як перенести інформацію на новий гаджет.

Якщо ви турбуєтеся про дані, що зберігаються на вашому зламаному телефоні Android, вам потрібно спочатку перевірити свою SIM-карту.

Ваша SIM-картка все ще не пошкоджена, ви можете легко отримати будь-які дані, які там зберігаються, наприклад контакти та текстові повідомлення.

Як перенести дані зі зламаного телефону на новий?

Якщо у вас все ще є важливі дані зі зламаного телефону Android, такі як фотографії, відео, текстові повідомлення, контакти, історія дзвінків та багато іншого.

У цьому випадку перше, що вам потрібно зробити, спочатку відновити дані зі зламаного телефону і зберегти їх на свій комп'ютер. І коли ви закінчите із цим, тепер ви можете перенести їх на свій новий телефон.

Є й інші способи перенесення зі зламаного телефону на новий (з ПК або без нього).

Один із способів перенести дані зі зламаного телефону на новий – просто використовувати USB-кабель без використання будь-яких інструментів. Оскільки найчастіша ситуація, з якою ви можете зіткнутися під час роботи з телефоном, – це розбитий екран.

Це може бути тому, що ви не можете отримати доступ до всього телефону або частина його недоступна. І тому ви не зможете створити новий файл резервної копії.

Перевірте файл резервної копії телефону . Якщо ви один із тих, хто любить створювати резервні копії своїх даних зі свого телефону Android, то ви і ваші дані вже збережено.

Регулярне резервне копіювання даних на телефоні Android - це розумний спосіб забезпечити безпеку даних на випадок, якщо з вашим телефоном щось трапиться.

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