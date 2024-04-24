Операционная система Android, на базе которой работают эти устройства, не имеет функционала для того, чтобы показать состояние батареи телефона, о чем многие пользователи уже давно мечтают.

Гаджеты на платформе Android до сих пор не могут показывать информацию о состоянии аккумулятора, но в скором времени пользователи смогут узнать, в каком состоянии находится встроенная память.

Производители смартфонов обещают, что их устройства будут служить все дольше. Однако это не исключает возможности выхода из строя определенных компонентов с течением времени, даже до истечения предполагаемого срока службы.

Некоторые производители, такие как Samsung и OnePlus, предоставляют пользователям информацию о количестве оставшихся циклов зарядки аккумулятора до его поломки. Однако операционная система Android, на базе которой работают эти устройства, не имеет функционала для такого отчета.

Google предпринимает шаги для решения этой проблемы и работает над новыми инструментами. В частности, компания готовится предоставить поддержку для отображения процентного показателя работоспособности встроенной памяти устройства, сообщает Android Authority.

Соответствующие изменения внедряются в бета-версии будущей операционной системы Android 15. Ранее Android уже собирала такие данные, однако изменение заключается в том, что теперь информация будет отображаться в специальном приложении и станет доступной для пользователей.

Известно, что информация будет представлена с определенным округлением. Пользователи смартфонов Pixel смогут видеть данные с точностью до 1%, в то время как для устройств других производителей округление будет до 10%. Таким образом, если устройство имеет неисправность памяти на уровне 92%, пользователь увидит в отчете 100%.

Пока неизвестно, когда эта функция будет доступна, но предполагается, что она будет реализована в Android 15 после ее официального выпуска.

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