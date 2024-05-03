У вас есть с собой сломанный телефон Android и в нем все еще хранятся ваши важные данные, узнайте, как перенести информацию на новый гаджет.

Если вы беспокоитесь о данных, хранящихся на вашем сломанном телефоне Android, то вам нужно сначала проверить свою SIM-карту.

Ваша SIM-карта все еще не повреждена, вы можете легко получить любые данные, которые там хранятся, например контакты и текстовые сообщения.

Как перенести данные со сломанного телефона на новый?

Если у вас все еще есть важные данные со сломанного телефона Android, такие как фотографии, видео, текстовые сообщения, контакты, история вызовов и многое другое.

В этом случае первое, что вам нужно сделать, это сначала восстановить данные со сломанного телефона и сохранить их на свой компьютер. И когда вы закончите с этим, теперь вы можете перенести их на свой новый телефон.

Есть и другие способы переноса со сломанного телефона на новый (с ПК или без него).

Один из способов перенести данные со сломанного телефона на новый — просто использовать USB-кабель без использования каких-либо инструментов. Так как самая частая ситуация, с которой вы можете столкнуться при работе с телефоном – это разбитый экран.

Это может быть потому, что вы не можете получить доступ ко всему на телефоне или часть его недоступна. И из-за этого вы не сможете создать новый файл резервной копии.

Проверьте файл резервной копии телефона. Если вы один из тех, кто любит создавать резервные копии своих данных со своего телефона Android, то вы и ваши данные уже сохранены.

Регулярное резервное копирование данных на телефоне Android — это разумный способ обеспечить безопасность данных на случай, если с вашим телефоном что-то случится.

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