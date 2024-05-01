Практично кожен власник смартфону, рано чи пізно, стикався з ситуацією, коли пристрій зависає при вхідному виклику, іноді навіть не вдається перезавантажити смартфон.

Смартфони значно спростили наше життя, дозволяючи не носити із собою безліч документів та пристроїв, оскільки практично все необхідне є у наших телефонах. Однак іноді виникають неполадки.

Наприклад, смартфон може зависнути в невідповідний момент, наприклад, під час гри або розмови. Залежно від виробника, такі ситуації можуть траплятися з різною частотою.

Якщо смартфон не реагує на натискання, спробуйте утримувати кнопку довше, щоб примусово перезавантажити його. Зазвичай це допомагає, якщо проблема не пов'язана із серйозною помилкою.

Якщо попередні способи не допомогли, спробуйте одночасно утримувати кнопку увімкнення та кнопку гучності — це може допомогти перезавантажити Android-смартфон і вийти з непередбаченої ситуації.

Деякі експерти також рекомендують вийняти сім-карту, якщо телефон зависає під час вхідного дзвінка: таким чином, система скине дзвінок, видасть помилку сім-картки та телефон повернеться до нормального режиму роботи.

Часто зависання телефону під час дзвінка пов'язують з неякісною сім-картою або її неправильним обрізанням до потрібного розміру - це одна з причин, через яку іноді потрібно замінити сім-карту. Якщо у вас виникли такі проблеми, зверніться до статті про заміну сім-картки.

Іноді телефон може зависати під час вихідного дзвінка: ви вибираєте потрібний контакт, але телефон ніби завмирає, продовжує світитися, але екран не реагує на натискання. Телефон може залишатися в такому стані до розряджання батареї. Що робити у цьому випадку?

Якщо ваш смартфон зависає під час відеодзвінка, можливо, якість сигналу погіршилася. Спробуйте підключитися до Wi-Fi або використовувати іншу програму для відеозв'язку.

Спробуйте скинути налаштування мережі на вашому смартфоні та перезавантажити його, щоб оновити конфігурацію підключення. Очистіть кеш програми "Телефон": для цього зайдіть у налаштування, знайдіть програму "Телефон" і натисніть "Очистити кеш".

Спробуйте закрити всі запущені програми, щоб звільнити оперативну пам'ять. Іноді на ваш смартфон може надходити відразу кілька дзвінків: два по телефону та один через WhatsApp, наприклад.

У такому разі смартфон може почати зависати, тому краще відмовитись від одного із викликів. Смартфон також може зависнути при отриманні великої кількості повідомлень, особливо на дешевих моделях смартфонів з низькими характеристиками. Просто відключіть повідомлення програм або вимкніть інтернет, щоб вони не заважали вам.

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