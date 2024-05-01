Практически каждый владелец смартфона, рано или поздно, сталкивался с ситуацией, когда устройство зависает при входящем вызове, иногда даже не удается в этот момент перезагрузить смартфон.

Смартфоны значительно упростили нашу жизнь, позволяя не носить с собой множество документов и устройств, поскольку практически все необходимое есть в наших телефонах. Однако время от времени возникают неполадки.

Например, смартфон может зависнуть в самый неподходящий момент, например, во время игры или разговора. В зависимости от производителя такие ситуации могут случаться с разной частотой.

Если смартфон не реагирует на нажатия, попробуйте удерживать кнопку включения подольше, чтобы принудительно перезагрузить его. Обычно это помогает, если проблема не связана с серьезной ошибкой.

Если предыдущие способы не помогли, попробуйте одновременно удерживать кнопку включения и кнопку громкости — это может помочь перезагрузить Android-смартфон и выйти из непредвиденной ситуации.

Некоторые эксперты также рекомендуют извлечь сим-карту, если телефон зависает во время входящего вызова: таким образом, система сбросит звонок, выдаст ошибку сим-карты и телефон вернется к нормальному режиму работы.

Часто зависание телефона во время звонка связывают с некачественной сим-картой или ее неправильной обрезкой до нужного размера — это одна из причин, по которой иногда нужно заменить сим-карту. Если у вас возникли подобные проблемы, обратитесь к статье о замене сим-карты.

Иногда телефон может зависать при исходящем вызове: вы выбираете нужный контакт, но телефон как будто замирает, продолжает светиться, но экран не реагирует на нажатия. Телефон может оставаться в таком состоянии до разрядки батареи. Что делать в этом случае?

Если ваш смартфон зависает при видеозвонке, возможно, качество сигнала ухудшилось. Попробуйте подключиться к Wi-Fi или использовать другое приложение для видеосвязи.

Попробуйте сбросить настройки сети на вашем смартфоне и перезагрузить его, чтобы обновить конфигурацию подключения. Очистите кэш приложения "Телефон": для этого зайдите в настройки, найдите приложение "Телефон" и нажмите "Очистить кэш".

Попробуйте закрыть все запущенные приложения, чтобы освободить оперативную память. Иногда на ваш смартфон может поступить сразу несколько звонков: два по телефону и один через WhatsApp, например.

В таком случае смартфон может начать зависать, поэтому лучше отказаться от одного из вызовов. Смартфон также может зависнуть при получении большого количества push-уведомлений, особенно на дешевых моделях смартфонов с низкими характеристиками. Просто отключите уведомления приложений или выключите интернет, чтобы они не мешали вам.

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