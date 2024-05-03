Є одна думка, з якою згодні всі експерти - вашою першою та основною лінією захисту телефону від вірусів має бути здоровий глузд та хороші методи забезпечення безпеки.

Якщо ви та людина, яка не може встояти перед встановленням кожної програми для шпалер і безкоштовної гри на телефон, можливо, вам варто встановити одну з найбільш надійних антивірусних програм для захисту.

Отже, як захистити телефон від вірусів:

Завантажуйте програми на телефон тільки з офіційних магазинів програм, таких як Google Play, або магазинів надійних виробників програм і уникайте сторонніх магазинів та бокового завантаження.

Звичайно, в Google Play, як і раніше, розміщено кілька поганих програм для телефону, в той час як сторонні сайти можуть пропонувати надійні завантаження.

Найголовніше — завантажувати програми на телефон, створені відомими розробниками та компаніями, яким ви довіряєте. І ніколи, ніколи не використовуйте піратські програми із сумнівних сайтів, оскільки вони часто небезпечні.

Аналогічно перевірте дозволи, які запитує програма на телефон, перш ніж встановлювати його.

Наприклад, програма, яка підраховує кроки, які користувач робить щодня, не потребує доступу до телефонної книги або журналу дзвінків.

Також корисно купити телефон, який регулярно отримує оновлення безпеки.

Тому головним правилом ефективного захисту та запобігання зараженню телефону вірусами - уважніше ставитися до своїх завантажень.

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