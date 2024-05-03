Есть одно мнение, с которым согласны все эксперты - вашей первой и основной линией защиты телефона от вирусов должен быть здравый смысл и хорошие методы обеспечения безопасности.

Если вы тот человек, который не может устоять перед установкой каждого приложения для обоев и бесплатной игры на телефон, возможно, вам стоит установить одно из наиболее надежных антивирусных приложений для защиты.

Итак, как защитить телефон от вирусов:

Скачивайте приложения на телефон только из официальных магазинов приложений, таких как Google Play, или магазинов надежных производителей приложений и избегайте сторонних магазинов и боковой загрузки.

Конечно, в Google Play по-прежнему размещено несколько плохих приложений для телефона, в то время как сторонние сайты могут предлагать надежные загрузки.

Самое главное — загружать приложения на телефон, созданные известными разработчиками и компаниями, которым вы доверяете. И никогда, никогда не используйте пиратские приложения с сомнительных сайтов, поскольку они зачастую опасны.

Аналогичным образом проверьте разрешения, которые запрашивает приложение на телефон, прежде чем устанавливать его.

Например, приложению, которое подсчитывает шаги, которые пользователь делает каждый день, не требуется доступ к телефонной книге или журналу вызовов

Также полезно купить телефон, который регулярно получает обновления безопасности.

Поэтому главным правилом эффективной защиты и предотвращение заражения телефона вирусами - более внимательно относиться к своим загрузкам.

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