Некоторые приложения Android и iPhone используют дополнительные данные для отправки информации, собранной с вашего телефона, поэтому важно знать, как найти вирус.

Использование данных продвинутыми шпионскими программами будет трудно обнаружить, но программы более низкого качества обычно демонстрируют значительное использование данных телефона.

Как найти вирус на телефоне Android и iPhone?

Существует большая, законная и процветающая индустрия, занимающаяся слежкой за другими людьми с помощью шпионских программ в телефоне. И некоторые из этих программ являются мощными.

Но, к счастью, большинство шпионских программ можно найти, если вы знаете, что ищете.

Вот как обнаружить вирус на телефоне Android?

Обнаружить шпионское ПО или вирус на телефоне Android в некотором смысле проще, чем пытаться искоренить его на других типах устройств, поскольку операционная система с открытым исходным кодом.

Проверьте файлы телефона. Шпионское программное обеспечение на Android можно обнаружить, просматривая файлы вашего устройства. Откройте «Настройки Android» > «Приложения» > «Управление приложениями или запущенными службами» , и вы сможете обнаружить подозрительные файлы.

Ищите очевидные имена файлов. Хорошие шпионские программы обычно маскируют имена файлов, чтобы они не выделялись, но иногда они могут содержать такие термины, как шпион, монитор, скрытность и т. д. По этой причине некоторые программы более низкого качества легко обнаружить.

Как обнаружить вирус на телефоне iPhone?

Если на iPhone установлено шпионское ПО, скорее всего, оно взломано. Это ограничивает вероятность наличия на вашем iPhone шпионского ПО. Но если вы используете взломанное устройство iOS, эти шаги могут помочь вам обнаружить шпионское ПО. В

Обновите свой телефон. За исключением некоторых наиболее продвинутых шпионских программ, обновление может помочь вам удалить шпионское ПО с iPhone — просто обязательно сделайте резервную копию всех важных данных перед обновлением.

Используйте программное обеспечение безопасности. Защитите свой iPhone с помощью специального мобильного приложения безопасности, которое поможет предотвратить заражение вас вредоносными угрозами.

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