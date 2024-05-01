Отже, якщо ви готові налаштувати домашню мережу Wi-Fi, щоб вона швидше працювала, вам знадобляться лише три речі.

Щоб налаштувати домашню мережу та прискорити Wi-Fi , Вам знадобиться модем від вашого інтернет-провайдера, маршрутизатор для передачі сигналу Wi-Fi по всьому будинку.

Для настроювання та прискорення маршрутизатора комп'ютер, телефон або пристрій, що підтримує доступ до Wi-Fi.

Отже, як можна прискорити домашній Wi-Fi:

Перш ніж підключати будь-які кабелі, ключовим моментом є їхнє розміщення. Вам потрібно, щоб ваш модем був високо, далеко від таких речей, як мікрохвильові печі, які можуть порушити його сигнал, але при цьому в межах досяжності ваших кабелів і розетки.

Якщо у вас є окремий маршрутизатор, зараз саме час підключити його до модему за допомогою мережевого шнура і підключити до розетки, щоб прискорити домашній Wi-Fi. Ви можете перевірити, чи працює він, знайшовши ім'я мережі Wi-Fi на вашому пристрої (зазвичай воно знаходиться десь на маршрутизаторі).

Тепер, коли ваша мережа Wi-Fi активна, ви захочете захистити її. Швидше за все, на вашому модемі або маршрутизаторі вказано веб-сайт або IP-адресу. Введіть це у свій браузер і увійдіть до системи, використовуючи облікові дані, також вказані на пристрої.

Вам слід змінити тип пароля на WPA-2 та оновити пароль. Також оновіть прошивку роутера - це важливі кроки для захисту вашої домашньої мережі, щоб прискорити домашній Wi-Fi самостійно.

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