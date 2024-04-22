Во многих случаях ускорить интернет соединение на компьютерах, смартфонах и других устройствах помогут простые манипуляции с Wi-Fi роутером.

Место расположения Wi-Fi роутера сильно вливает на скорость интернета, поэтому эксперты дали несколько полезных советов, как правильно установить маршрутизатор.

Во-первых, даже если Wi-Fi роутер не вписывается в интерьер, не стоит прятать устройство. Любые стены, мебель, металлические объекты будут мешать передаче сигнала и уменьшать зону охвата.

Лучше всего устанавливать Wi-Fi роутер в высокой точке, например, на шкафу или полке. Это поможет обеспечить распространение сигнала по помещению и упростит преодоление помех.

Сигнал маршрутизатора также могут ухудшать некоторые домашние устройства, излучающие радиочастотные волны, в том числе микроволновка, Bluetooth-колонки, радионяня, поэтому не стоит их ставить рядом.

Кроме того, для улучшения качества сигнала интернет-провайдеры рекомендуют корректировать расположение антенн маршрутизатора. Этот трюк подходит только для тех Wi-Fi роутеров, которые имеют регулируемые антенны, так что если у вас устройство со встроенными, то возможности маневров у вас не будет.

Особенно полезен этот лайфхак, если маршрутизатор работает сразу для двух этажей. Тогда, если устанавливаете роутер на первом этаже, антенны направляем вверх, а если на втором этаже, то антенны нужно наклонить в сторону.

Также, чтобы улучшить скорость подключения к Интернету, не забывайте периодически перезагружать маршрутизатор.

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