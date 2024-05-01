Чтобы настроить домашнюю сеть и ускорить Wi-Fi, Вам понадобиться модем от вашего интернет-провайдера, маршрутизатор для передачи сигнала Wi-Fi по всему дому.
Компьютер, телефон или устройство, поддерживающее доступ к Wi-Fi, для настройки и ускорения маршрутизатора.
Итак, как можно ускорить домашний Wi-Fi:
Прежде чем подключать какие-либо кабели, ключевым моментом является их размещение. Вам нужно, чтобы ваш модем находился высоко, вдали от таких вещей, как микроволновые печи, которые могут нарушить его сигнал, но при этом в пределах досягаемости ваших кабелей и розетки.
Если у вас есть отдельный маршрутизатор, сейчас самое время подключить его к модему с помощью сетевого шнура и подключить к розетке, чтобы ускорить домашний Wi-Fi . Вы можете проверить, работает ли он, найдя имя сети Wi-Fi на вашем устройстве (обычно оно находится где-то на маршрутизаторе).
Теперь, когда ваша сеть Wi-Fi активна, вы захотите защитить ее. Скорее всего, на вашем модеме или маршрутизаторе указан веб-сайт или IP-адрес. Введите это в свой браузер и войдите в систему, используя учетные данные, также указанные на устройстве.
Вам следует изменить тип пароля на WPA-2 и обновить пароль. Также обновите прошивку роутера - это важные шаги для защиты вашей домашней сетии для того, чтобы ускорить домашний Wi-Fi самостоятельно.
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