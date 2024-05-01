З метою підтримки малих підприємців, їм надається можливість отримати грант до 500 тисяч гривень за програмою "Власна справа".

Грант на бізнес до 500 тисяч можуть отримати украънцы в одному регіоні. Зокрема, підприємці з Харкова можуть отримати грант від держави на суму від 50 до 500 тисяч гривень за умови, що їхня діяльність постійно стикається з відключенням електроенергії. Цю ініціативу оголосило Міністерство економіки України з метою сприяти розвитку бізнесу в регіоні.

Грант грошової допомоги доступний як для існуючих підприємців, так і для тих, хто тільки починає свою діяльність за програмою "Власна справа". Грошова допомога призначена для полегшення умов роботи в умовах постійних перебоїв з електропостачанням, що виникають через ракетні обстріли.

Підприємці з Харкова та області працюють у надзвичайно важких умовах через постійні обстріли від ворога, який спрямовано намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру регіону.

Через часті відключення електропостачання бізнеси або зупиняються, або працюють на генераторах. З метою підтримки малих підприємців, їм надається можливість отримати грант до 500 тисяч гривень за програмою "Власна справа".

Цю грошову допомогу можна використовувати, зокрема, на закупівлю обладнання, необхідного для роботи в таких екстремальних умовах. Також гроші можна використовувати на лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також на оренду приміщень.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.