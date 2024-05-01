Грант на бизнес до 500 тыщ могут получить украънцы в одном регионе. В частности, предприниматели из Харькова могут получить грант от государства на сумму от 50 до 500 тысяч гривен при условии, что их деятельность постоянно сталкивается с отключением электроэнергии. Эту инициативу объявило Министерство экономики Украины с целью содействия развитию бизнеса в регионе.
Грант денежной помощи доступен как существующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает свою деятельность по программе "Собственное дело". Денежная помощь предназначена для облегчения условий работы в условиях постоянных перебоев с электроснабжением, возникающих из-за ракетных обстрелов.
Предприниматели из Харькова и области работают в тяжелейших условиях из-за постоянных обстрелов от врага, который направленно пытается разрушить энергетическую инфраструктуру региона.
Из-за частых отключений электроснабжения бизнесы либо останавливаются, либо работают на генераторах. В целях поддержки малых предпринимателей, им предоставляется возможность получить грант до 500 тысяч гривен по программе "Собственное дело".
Эту денежную помощь можно использовать, в частности, для закупки оборудования, необходимого для работы в таких экстремальных условиях. Также деньги можно использовать на лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещений.
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