Національний банк України продовжуватиме втручатися у торги, виконуючи інтервенції з продажу долара та зміни курсу валют.

У найближчі дні в Україні очікується значна зміна курсу готівкового долара в банках, зокрема, зростання купівельного курсу та зниження продажного. За даними фінансових аналітиків, до 3 травня курс долара коливатиметься. Про це йдеться у Мінфін.

Зокрема, курс коливатиметься від 39,1 до 40,2 грн. Станом на вечір 29 квітня середній курс купівлі становив 39,5 грн, а продажу – 39,9 грн. Фінансовий аналітик Олексій Козирев прогнозує подібні коливання курсу і в обмінних пунктах.

За оцінками аналітика, до 3 травня очікується, що курс долара в обмінниках коливатиметься від 39 до 40 грн. На вечір 29 квітня середній курс складав:

39,48 грн за долар при купівлі;

39,9 грн за долар при продажу.

Фінансовий аналітик Олексій Козирев зазначає, що більшість обмінників та банків установлюють спред в межах 20-25 копійок. Він також додав, що у менш конкурентних районах деякі обмінники можуть встановлювати спред до 1 гривні, як це часто трапляється.

За словами аналітика, Національний банк України продовжуватиме втручатися в торги, виконуючи інтервенції через продаж долара, проте обсяги цих операцій залишатимуться обмеженими. Окрім цього, аналітик зазначив, що на гривню негативно впливає низка чинників, зокрема проблеми, що виникли з блокуванням експорту української агропродукції деякими сусідніми країнами.

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