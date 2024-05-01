З початку 2024 року лише у містах Дніпро та на території Дніпровського району вже нараховано штрафів на суму понад 846 тисяч гривень.

Власникам газових плит та колонок необхідно уважно ставитись до обліку та використання природного газу, адже порушення у цій сфері можуть призвести до великих штрафів — до 500 тисяч гривень.

Про це нагадали у Дніпровській філії “Газмережі”.

За інформацією розподільника газу, такі випадки порушення зустрічаються досить часто. З початку 2024 року тільки у містах Дніпро та на території Дніпровського району вже нараховано штрафів на суму понад 846 тисяч гривень. Статистика порушень по всій Україні є ще більш тривожною.

За інформацією газових компаній, серед найпоширеніших порушень з боку споживачів виявляються:

здійснюють незаконні врізання;

втручаються у роботу газових лічильників з метою зміни фактичних показань;

самостійно відновлюють газопостачання без відповідних дозволів.

Згідно з Кодексом газорозподільних систем, за такі дії передбачені штрафи від 3,5 тисяч до 500 тисяч гривень. Газові компанії попереджають, що шанси на те, що такі порушення залишаться без уваги, мінімальні завдяки сучасним технічним засобам, які ефективно виявляють будь-які неправомірні дії.

Споживач також не зможе відмовитися від виплати штрафу, інакше йому загрожує суд, внаслідок якого йому доведеться виплатити не лише сам штраф, а й судові витрати. Незаконне втручання в систему газопостачання не лише фінансово затратне, а й дуже небезпечне та загрожує здоров’ю та життю як самого порушника, так і оточуючих.

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