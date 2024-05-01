С начала 2024 только в городах Днепр и на территории Днепровского района уже начислено штрафов на сумму более 846 тысяч гривен.

Владельцам газовых плит и колонок необходимо внимательно относиться к учету и использованию природного газа, ведь нарушения в этой сфере могут привести к большим штрафам – до 500 тысяч гривен.

Об этом напомнили в Днепровском филиале "Газсети".

По информации распределителя газа, такие случаи нарушения встречаются достаточно часто. С начала 2024 только в городах Днепр и на территории Днепровского района уже начислено штрафов на сумму более 846 тысяч гривен. Статистика нарушений по всей Украине еще более тревожна.

По информации газовых компаний, среди наиболее распространенных нарушений со стороны потребителей оказываются:

осуществляют незаконные врезки;

вмешиваются в работу газовых счетчиков в целях изменения фактических показаний;

самостоятельно восстанавливают газоснабжение без соответствующих разрешений.

Согласно Кодексу газораспределительных систем, за такие действия предусмотрены штрафы от 3,5 тысячи до 500 тысяч гривен. Газовые компании предупреждают, что шансы на то, что такие нарушения останутся без внимания, минимальны благодаря современным техническим средствам, эффективно проявляющим любые неправомерные действия.

Потребитель также не сможет отказаться от выплаты штрафа, в противном случае ему грозит суд, в результате которого ему придется выплатить не только сам штраф, но и судебные издержки. Незаконное вмешательство в систему газоснабжения не только финансово затратно, но и очень опасно и чревато здоровью и жизни как самого нарушителя, так и окружающих.

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