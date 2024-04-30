Йдеться про буженину та домашню ковбасу, які в цьому передсвятковому періоді значно подорожчали в ціні порівняно з попереднім роком.

Українці традиційно додають до великоднього кошика не лише паски та писанки, а й м'ясні делікатеси як сало, домашня ковбаса, та буженина, які щороку є одними з найдорожчих в ціні продуктів на святковому столі.

Аналітик Максим Гопка зазначає, що цьогоріч очікується зростання попиту на свинину, тоді як ціни на курятину можуть бути нестабільними.

Динаміка цін на свинину вражає: на початку місяця вартість свинячого ошийка була 223 гривні за кілограм, пізніше підскочила до 245 гривень, а потім знову впала до 221 гривні.

За словами експерта, цінову динаміку на м'ясо вплинули погодні умови. Зараз закупівельні ціни є помірними, і немає помітної активності на ринку.

Прогнозується, що ціна на свинячий ошийок до Великодня може не перевищувати 250 гривень за кілограм, тоді як ціна на філе куряче буде коливатися від 150 до 160 гривень за кілограм.

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Юрій Лупенко зазначив, що перед Великоднем деякі м'ясні вироби будуть серед найдорожчих продуктів.

Мова йде про буженину та домашню ковбасу, які в цьому передсвятковому періоді значно подорожчали порівняно з попереднім роком.

Прогнозується, що цього року ціни на м'ясні делікатеси будуть такими:

Буженина: від 500 до 540 гривень за кілограм, відповідно, за півкіло – від 250 до 270 гривень.

Домашня ковбаса: 380 – 420 гривень за кілограм, а за півкіло – від 190 до 210 гривень.

Сало: 210 – 280 гривень за кілограм, а за півкіло – від 105 до 140 гривень.

Джерело: 24 Канал.

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