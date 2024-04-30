Речь идет о буженине и домашней колбасе, которые в этом предпраздничном периоде значительно подорожали по сравнению с предыдущим годом.

Украинцы традиционно добавляют в пасхальную корзину не только куличи и писанки, но и мясные деликатесы как сало, домашняя колбаса и буженина, которые ежегодно являются одними из самых дорогих в цене продуктов на праздничном столе.

Аналитик Максим Гопка отмечает, что в этом году ожидается рост спроса на свинину, в то время как цены на курятину могут быть нестабильными.

Динамика цен на свинину впечатляет: в начале месяца стоимость свиного ошейка была 223 гривны за килограмм, позже подскочила до 245 гривен, а затем снова упала до 221 гривны.

По словам эксперта, ценовая динамика на мясо повлияла на погодные условия. Сейчас закупочные цены умеренные, и нет заметной активности на рынке.

Прогнозируется, что цена на свиную ошейку к Пасхе может не превышать 250 гривен за килограмм, тогда как цена на филе куриное будет колебаться от 150 до 160 гривен за килограмм.

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Юрий Лупенко отметил, что перед Пасхой некоторые мясные изделия будут среди самых дорогих продуктов.

Речь идет о буженине и домашней колбасе, которые в этом предпраздничном периоде значительно подорожали по сравнению с предыдущим годом.

Прогнозируется, что в этом году цены на мясные деликатесы будут такими:

Буженина: от 500 до 540 гривен за килограмм, соответственно, за полкило – от 250 до 270 гривен.

Домашняя колбаса: 380 – 420 гривен за килограмм, а за полкило – от 190 до 210 гривен.

Сало: 210 – 280 гривен за килограмм, а за полкило – от 105 до 140 гривен.

Источник: 24 Канал.

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