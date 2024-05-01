Морква по-корейськи чудово поєднується з великою кількістю продуктів. Як з овочевими стравами, так і з м’ясними.
Моркву по-корейськи додають у закусочні рулети, гарячі бутерброди, шаурму, хот-доги. Соковита і гостренька морква по-корейськи надасть будь-які страві пікантності і аромату.
Також морква по-корейськи є чудовим інгредієнтом для салатів. Як святкових, так і повсякденних.
І одним з таких рецептів поділилася фудблогерка і авторка сторінки з рецептами «Ann and food».
«Смачний салат до свята», - підкреслила кулінар.
Інгредієнти знадобляться такі: курче філе, морква по-корейськи, яйця, печериці, майонез і спеції за смаком.
Святковий салат з морквою по-корейськи.
Куряче філе необхідно відварити. Також відварюємо курячі яйця. Печериці ріжемо тоненько і підсмажуємо.
Формуємо салат: викладаємо у миску підсмажені печериці, додаємо порізане куряче філе і моркву по-корейськи.
Відварені яйця ріжемо на кубики. Додаємо у салат майонез і спеції за смаком. Перемішуємо і можна подавати до столу!
Святковий салат з морквою по-корейськи.
Підкреслимо, що моркву по-корейськи можна купити в магазині, а можна приготувати вдома.
Якщо хочеться, щоб морква по-корейськи була більш гострою, слід додати червоний перець.
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