Морковь по-корейски можно подать на стол, как вкусную, ароматную и многими любимую закуску, а можно использовать в качестве ингредиента, придающего блюдам особый и пикантный вкус.

Морковь по-корейски отлично сочетается с большим количеством продуктов. Как с овощными блюдами, так и с мясными.

Морковь по-корейски добавляют в закусочные рулеты, горячие бутерброды, шаурму, хот-доги. Сочная и остренькая морковь по-корейски придаст любому блюду пикантности и аромата.

Также морковь по-корейски является отличным ингредиентом для салатов. Как праздничных, так и обыденных.

И одним из таких рецептов поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами «Ann and food».

«Вкусный салат к празднику», – подчеркнула кулинар.

Ингредиенты понадобятся следующие: куриное филе, морковь по-корейски, яйца, шампиньоны, майонез и специи по вкусу.

Праздничный салат с морковью по-корейски.

Куриное филе нужно отварить. Также отвариваем куриные яйца. Шампиньоны режем тоненько и поджариваем.

Формируем салат: выкладываем в миску поджаренные шампиньоны, добавляем порезанное куриное филе и морковь по-корейски.

Отварные яйца режем на кубики. Добавляем в салат майонез и специи по вкусу. Перемешиваем и можно подавать на стол!

Праздничный салат с морковью по-корейски.

Подчеркнем, что морковь по-корейски можно купить в магазине, а можно приготовить дома.

Если хочется, чтобы морковь по-корейски была острой, следует добавить красный перец.

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