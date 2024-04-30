Цей простий рецепт паски легко адаптуються під будь-яку мультиварку.

Для паски в мультиварці приготування нам знадобиться 430 г борошна, 11 г швидкодіючих дріжджів, 3 яйця, 130 г цукрового піску, щіпка солі, 170 г вершкового масла, 3 столові ложки соняшникової олії, 100 мл молока.

Для начинки можна використовувати в'ялену вишню, горіхи, можна використовувати родзинки, курагу або чорнослив.

Для глазурі нам знадобиться 100 г білого шоколаду та столова ложка молока.

Паска готуємо безопарним способом – просто змішуємо усі інгредієнти.

Головна риса приготування: інгредієнти необхідно дістати з холодильника заздалегідь за 3-4 години до приготування.

Змішуємо яйця, цукор, олію, м'яке вершкове масло.

Додаємо щіпку солі, молоко - все кімнатної температури, і просто перемішуємо звичайним віночком.

Додаємо половину борошна, не всі одразу, дріжджі додаємо все. Перемішуємо та додаємо залишок борошна.

Тепер необхідно поставити паску на вистоювання – чашу мультиварки нічим не змащуємо, просто викладаємо все тісто. Закриваємо кришку мультиварки, ставимо тісто на вистоювання, у мультиварці вибираємо режим "йогурт" на 1 годину.

Через одну годину - додаємо в тісто цукати та горіхи. Потім тісто згортаємо в грудку і викладаємо тісто в змащену олією в чашу мультиварки

Чашу необхідно попередньо змастити олією, тесту необхідно дати піднятися, після чого відразу випікатимемо.

Для вистоювання тесту замість режиму "йогурт" можна використовувати режим "мультиповар" 40 градусів також 1 годину.

Після того, як розстойка тіста закінчилася, можна ставити на режим "Випічка" або "Мультиповар" - 130 градусів 1 годину.

Обов'язково за допомогою зубочистки необхідно перевірити - чи добре він пропекся: якщо зубочистка суха - дістаємо паску.

Залишилося тільки прикрасити паску: для цього розтопимо білий шоколад, його можна розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, додавши столову ложку молока.

Розтопленим шоколадом поливаємо паску та прикрашаємо ягодами та горіхами.

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