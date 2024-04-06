Стоимость Пасхальной корзины не существенно отличается в этом году от предыдущей, ведь цены на одни компоненты снизились, а на другие выросли.

Цены немного изменятся. Аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что, учитывая, что Пасха приходится на последний месяц весны, предложение в этот период должно сезонно расти, чтобы избежать резкого подъема цен. Он указывает на то, что цены на некоторые ингредиенты для куличей снизились, в то время как другие выросли.

"Наиболее заметно в цене снизились яйца – на 18% за десяток (с 70,51 до 57,50 гривен), а также сахар – на 16% (с 34,20 до 28,60 гривен)", – отметил эксперт.

Среди цен на другие ингредиенты для куличей: мука – 23,23 грн за кг; сливочное масло – 72 грн за 200 грамм; молоко – 39 грн за пол литра; яйца – 46 грн за 8 штук; дрожжи сухие – 13 грн за 12 грамм; изюм – 39 грн за 200 грамм; сахар – 8,6 грн за 300 грамм; сахарная пудра – 6,5 грн за 100 грамм; ванилин – 7,1 грн за пакетик. То есть, чтобы приготовить 3-4 кулича в 2024 году придется потратить около 239,34 гривны.

Также отмечается, что цены на свинину, являющуюся традиционным видом мяса во время празднования Пасхи, выросли: на 4% - свинину в общем, на 13% - свиную ошейку, на 5% - лопатку, на 6% - грудинку.

Отмечается также, что цены на яйца в холодный период года не превышали 65 гривен за десяток, что на 22% меньше, чем в прошлом. В настоящее время в среднем цены в супермаркетах составляют 56-59 гривен за десяток.

Гопка добавил, учитывая, что Пасха приходится на последний месяц весны, предложение в этот период должно сезонно увеличиваться, чтобы избежать резкого подъема цен на фоне праздничного спроса. Но сразу после праздников цены на яйца станут снижаться.

Источник: 24 Канал.

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