В 2023 году Ярослав Сулимов вступил в штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лют", а его старший брат Александр Сулимов - в "Азов".

Ярослав Сулимов родился в деревне Рекшин Нараевской общины. Ему 23 года. В первые дни полномасштабной войны был в Польше, но не смог просто ходить на работу, когда в Украине шла война. Поэтому вернулся в Украину и буквально в первый день пошел в военкомат.

Там ему подсказали, что идет набор в Национальную полицию в штурмовую бригаду, но в тот же день Ярослав Сулимов заполнил анкету на сайте. Так и началась его история в штурмовой бригаде "Лють.

Поступив в бригаду, Ярослав проходил обучение в Тернополе, затем его перевели в Одессу, а затем распределили в Николаевский батальон. Первое его сражение произошло на Донбассе.

«Считаю, если каждый будет сидеть дома и прятаться, то россияне смогут прийти и к твоему дому. Во всех своих боях я старался не паниковать и думать холодной головой. опыт. Мой следующий штурм был на трое суток, которые мы успешно отработали", - подчеркнул он.

В то время, когда Ярослав присоединился к штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины, его брат Александр Сулимов стал частью "Азова".

Об этом шаге Александра никто из семьи не догадывался. Ярослав вспоминает в последний раз, когда они обменивались сообщениями перед выполнением Александром боевой задачи:

"Александр всегда звонил мне перед выходом на миссию, выбирая не беспокоить жену или маму. Это был наш способ сохранять спокойствие в семье. В последний раз, когда он готовился к штурму в среду, я сам должен был отправляться в четверг. В тот вечер мне сообщили о его смерть".

В настоящее время он вместе с товарищами проходит подготовку в Великобритании. Человек хочет победы, но уже не знает, хватит ли сил одержать ее.

Источник: Сусплільне.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.