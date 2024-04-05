На початку квітня в Україні відбулися зміни у цінах на деякі соціально значущі продукти. Напередодні Великодня ціни на хліб та соняшникову олію підвищилися, однак варто відзначити, що ціни на яйця, навпаки, стали трохи нижчими. За даними порталу Мінфін, ціни зазначених товарів відрізняються.

Наприклад, соняшникова олія "Олейна" рафінована подорожчала з 56,85 грн до 60,25 грн за пляшку об'ємом 850 мл, тоді як "Щедрий Дар" подешевшав з 59,95 грн до 56,72 грн за такий же об'єм. Ціна на пшеничний хліб також зросла, з 32,96 грн до 36,92 грн за 600 грам.

Проте ціни на курячі яйця знизилися. Наприклад, яйця під торговою маркою "Ясенсвіт" здешевшали з 58,80 грн до 49,95 грн за десяток, а яйця від "Квочка" також подешевшали на кілька копійок, коштуючи тепер 54,99 грн за десяток.

Такі зміни на ринку продуктів викликані збільшеним обсягом домашньої продукції у весняно-літній період, а також виникненням конкуренції з боку фермерських господарств, особливо в центральних та західних областях України. Народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук висловив таку думку.

Вартість основних продуктів у цій весні в Україні, ймовірно, не буде радикально змінюватися. Зокрема, спостерігається тенденція до зниження цін на картоплю та цибулю порівняно з січнем. Очікується також подешевшання яєць завдяки збільшенню обсягів домашньої продукції у весняно-літній період.

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