Закупівельні ціни на молочну сировину повинні дещо зменшитися, що може впливати й на кінцеву ціну продукту та це ще не все, що потрібно знати.

За словами аналітика Максима Гопки з Українського клубу аграрного бізнесу, вартість продуктів для борщу залишиться стабільною до літа, а ціни на цибулю не будуть рости так швидко, як минулого року. Цікаво, що ціни на яйця знизилися в порівнянні з зимовим періодом, і після Великодня можуть зменшитися ще більше. Він попередив, що буде з цінами на інші продукти.

Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, роз'яснює, що через холодний березень ціни на овочі залишаться на нинішньому рівні, але очікується їх поступове зниження до літа з приходом постійно теплої погоди. Картопля та м'ясо продовжують бути найбільш дорогими інгредієнтами для борщу.

Вартість цибулі, яка минулого року досягла рекордних показників, зараз стабілізувалася: оптова ціна становить 12 гривень за кілограм, тоді як у роздрібних мережах - 15,74 гривні за кілограм. Прогнози на цей рік не передбачають значного подорожчання.

Також Гопка відзначає, що ціна на свинину збільшилася на 4% за останній рік порівняно з попереднім періодом.

"Найближчим часом суттєвого зростання цін на м’ясо спостерігатися не буде", - зауважує експерт.

Максим Гопка вказує, що у квітні ціни на молочні продукти залишатимуться стабільними. Зниження закупівельних цін на молоко може позитивно позначитися на роздрібних цінах. Великодній піст, який зменшує попит на молочні вироби, також відіграє свою роль.

Незважаючи на сезонне збільшення пропозиції та більшу кількість світлового дня, що сприятливо впливає на продуктивність курей, вартість яєць не очікується різко зрости в період Великодніх свят. Гопка передбачає, що після святкового сезону ціни на яйця можуть навіть знизитися.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, важливий овоч борщового набору подешевшав.

Як повідомляла Politeka, в Україні зросли ціни на популярні овочі, з яких готують салати.

Також Politeka писала, в Україні стрімко переписують ціни на популярний овоч.