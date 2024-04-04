Закупочные цены на молочное сырье должны несколько снизиться, что может влиять и на конечную цену продукта и это еще не все, что нужно знать.

По словам аналитика Максима Гопко из Украинского клуба аграрного бизнеса, стоимость продуктов для борща останется стабильной до лета, а цены на лук не будут расти так быстро, как в прошлом году. Интересно, что цены на яйца снизились по сравнению с зимним периодом, и после Пасхи могут снизиться еще больше. Он предупредил, что будет с ценами на другие продукты.

Максим Гопка, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса, разъясняет, что из-за холодного марта цены на овощи останутся на нынешнем уровне, но ожидается их постепенное снижение к лету с приходом постоянно теплой погоды. Картофель и мясо продолжают быть самыми дорогими ингредиентами для борща.

Стоимость лука, который в прошлом году достиг рекордных показателей, сейчас стабилизировалась: оптовая цена составляет 12 гривен за килограмм, тогда как в розничных сетях - 15,74 гривны за килограмм. Прогнозы на этот год не предполагают значительного удорожания.

Также Гопка отмечает, что цена свинины увеличилась на 4% за последний год по сравнению с предыдущим периодом.

"В ближайшее время существенного роста цен на мясо наблюдаться не будет", – отмечает эксперт.

Максим Гопка отмечает, что в апреле цены на молочные продукты будут оставаться стабильными. Снижение закупочных цен на молоко может положительно отразиться на розничных ценах. Пасхальный пост, уменьшающий спрос на молочные изделия, также играет свою роль.

Несмотря на сезонное увеличение предложения и большее количество светового дня, благоприятно влияющего на продуктивность кур, стоимость яиц не ожидается резко возрасти в период Пасхальных праздников. Гопка предполагает, что после праздничного сезона цены на яйца могут даже снизиться.

Источник: 24 Канал.

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