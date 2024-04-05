В начале апреля в Украине произошли изменения в ценах некоторых социально значимых продуктов. В преддверии Пасхи цены на хлеб и подсолнечное масло повысились, однако стоит отметить, что цены на яйца, наоборот, стали немного ниже. По данным портала Минфин , цены указанных товаров разнятся.

Например, подсолнечное масло "Олейна" рафинированное подорожало с 56,85 грн. до 60,25 грн. за бутылку объемом 850 мл, тогда как "Щедрый Дар" подешевел с 59,95 грн. до 56,72 грн. за такой же объем. . Цена на пшеничный хлеб также выросла, с 32,96 грн. до 36,92 грн. за 600 грамм.

Однако цены на куриные яйца снизились. Например, яйца под торговой маркой "Ясенсвит" подешевели с 58,80 грн до 49,95 грн за десяток, а яйца от "Наседка" также подешевели на несколько копеек, стоя теперь 54,99 грн за десяток.

Такие изменения на рынке продуктов вызваны увеличенным объемом домашней продукции в весенне-летний период, а также конкуренцией со стороны фермерских хозяйств, особенно в центральных и западных областях Украины. Народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук высказал такое мнение.

Стоимость основных продуктов в эту весну в Украине, вероятно, не будет радикально меняться. В частности, наблюдается тенденция к снижению цен на картофель и лук по сравнению с январем. Ожидается также удешевление яиц благодаря увеличению объемов домашней продукции в весенне-летний период.

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