Этот простой рецепт паски легко адаптируются под любую мультиварку.

Для паски в мультиварке приготовления нам потребуется 430 грамм муки, 11 грамм быстродействующих дрожжей, 3 яйца, 130 грамм сахарного песка, щепотка соли, 170 г сливочного масла, 3 столовые ложки подсолнечного масла, 100 мл молока.

Для начинки можно использовать вяленую вишню, орехи, можно использовать изюм, курагу или чернослив.

Для глазури нам потребуется 100 г белого шоколада и столовая ложка молока.

Паску готовим безопарным способом - просто смешиваем все ингредиенты.

Главнае особенность приготовления: ингредиенты необходимо достать из холодильника заранее за 3-4 часа до приготовления.

Смешиваем яйца, сахар, подсолнечное масло, мягкое сливочное масло.

Добавляем щепотку соли, молоко - все комнатной температуры, и просто перемешиваем обычным венчиком.

Добавляем половину муки, не все сразу, дрожжи добавляем все. Перемешиваем и добавляем остаток муки.

Теперь необходимо поставить паску на расстойку - чашу мультиварки ничем не смазываем, просто выкладываем всё тесто. Закрываем крышку мультиварки, ставим тесто на расстойку, в мультиварке выбираем режим "йогурт" на 1 час.

Спустя один час - вмешиваем в тесто цукаты и орехи. Затем тесто сворачиваем в комок и выкладываем тесто в смазанную маслом в чашу мультиварки

Чашу необходимо предварительно смазать маслом, тесту необходимо дать подняться, после чего будем сразу выпекать.

Для расстойки теста вместо режима "йогурт" можно использовать режим "мультиповар" 40 градусов также 1 час.

После того, как расстойка теста закончилась можно ставить на режим "Выпечка" или "Мультиповар" - 130 градусов 1 час.

Обязательно с помощью зубочистки необходимо проверить - хорошо ли он пропёкся: если зубочистка сухая - достаём паску.

Осталось только украсить паску: для этого растопим белый шоколад, его можно растопить на водяной бане или в микроволновке, добавив столовую ложку молока.

Растопленным шоколадом поливаем паску и украшаем ягодами и орехами.

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