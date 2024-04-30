Виплати та грошова допомога для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, буде продовжено.

У травні в Україні буде продовжено виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Допомога буде надана як тим, хто отримує її на автоматичній основі, так і тим, чиї заявки на продовження були схвалені.

З 1 березня 2024 року багатьом ВПО, які користувалися такою підтримкою протягом останнього року або двох, виплати було автоматично продовжено на додаткові 6 місяців. Перевагу у перепризначенні допомоги надавали особам, які не можуть працювати, опікуються дітьми чи хворими, мають інвалідність, а також тим, хто не має доходів або має низькі доходи.

Для того, щоб продовжити отримання виплат, частина ВПО могла використовувати автоматичне продовження, тоді як іншим необхідно було подати заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП до 30 квітня.

У разі подачі заяви на виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у квітні, виплати будуть здійснюватися з березня. Зазначається, що можливе продовження терміну подання заяв на допомогу у травні. Особливо важливо, що особи з інвалідністю серед ВПО отримають свої виплати за березень, навіть якщо заява буде оброблена лише у травні.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.

Виплати проводяться двічі на місяць — 15-го та 28-го числа. При нарахуванні допомоги у травні також буде враховуватися довідка про склад сім'ї.

Джерело: nv.ua.

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