Выплаты и денежная помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, будет продлена.

В мае в Украине будут продолжены выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Помощь будет оказана как получающим ее на автоматической основе, так и тем, чьи заявки на продление были одобрены.

С 1 марта 2024 года многим ВПЛ, которые пользовались такой поддержкой в ​​течение последнего или двух лет, выплаты были автоматически продлены на дополнительные 6 месяцев. Предпочтение в переназначении помощи оказывали лицам, которые не могут работать, заботятся о детях или больных, имеют инвалидность, а также тем, кто не имеет доходов или имеет низкие доходы.

Для того чтобы продолжить получение выплат, часть ВПЛ могла использовать автоматическое продление, тогда как другим необходимо было подать заявления в органы социальной защиты населения или ЦНАП до 30 апреля.

В случае подачи заявления на выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в апреле, выплаты будут производиться с марта. Указывается, что возможно продление срока подачи заявлений на помощь в мае. Особенно важно, что лица с инвалидностью среди ВПЛ получат свои выплаты за март, даже если заявление будет обработано только в мае.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн;

для других лиц - 2000 грн.

Выплаты производятся дважды в месяц - 15-го и 28-го числа. При начислении пособия в мае также будет учитываться справка о составе семьи.

Источник: nv.ua.

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