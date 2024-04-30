з 1 травня в правилах дорожнього руху передбачено важливі зміни, з'являться не тільки нові правила, а й штрафи за їхнє порушення з боку українців.

З 1 травня в правилах дорожнього руху передбачено важливі зміни, про що мова. Нову вимогу з 1 травня включно, було введено постановою Кабінету Міністрів №1105 від 20 жовтня 2023 року. Про це проінформував представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Так, в Україні вступили в силу нові правила дорожнього руху, згідно з якими за містом на всіх механічних транспортних засобах тепер обов'язково вмикати денні ходові вогні. Якщо транспортний засіб не обладнаний такими вогнями, потрібно використовувати ближнє світло фар. Інакше доведеться платити штраф.

Зміни внесені для гармонізації українського законодавства з правилами Європейського Союзу.

З 1 травня українські водії повинні завжди включати ходові вогні або ближнє світло фар за межами населених пунктів. Раніше це правило застосовувалось лише з 1 жовтня по 1 травня. Недотримання цієї норми загрожує штрафом від 425 до 510 гривень.

Також з цієї дати діє заборона на перевезення дітей висотою до 150 см без використання автокрісла, що є зміною з попереднього ліміту в 145 см.

Виняток становлять лише транспортні засоби, що виконують регулярні пасажирські перевезення, такі як автобуси чи маршрутки, але лише за умови дотримання встановлених швидкісних режимів, а також спеціалізовані транспортні засоби, такі як карети швидкої допомоги, спецтранспорт, поліційні чи ДСНС автомобілі.

Додатково, постановою внесені уточнення щодо переліку дорожніх знаків, які позначають спеціальні місця для стоянки на швидкісних шосе та автомагістралях.

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