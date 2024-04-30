С 1 мая в правилах дорожного движения предусмотрены важные изменения, появятся не только новые правила, но и штрафы за их нарушение со стороны украинцев.

С 1 мая в правилах дорожного движения предусмотрены важные изменения, о чем идет речь. Новое требование с 1 мая включительно было введено постановлением Кабинета Министров №1105 от 20 октября 2023 года. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Да, в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения, согласно которым за городом на всех механических транспортных средствах теперь обязательно включать дневные ходовые огни. Если транспортное средство не оборудовано такими огнями, следует использовать ближний свет фар. Иначе придется платить штраф.

Изменения внесены в гармонизацию украинского законодательства с правилами Европейского Союза.

С 1 мая украинские водители должны всегда включать ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов. Ранее это правило применялось только с 1 октября по 1 мая. Несоблюдение этой нормы чревато штрафом от 425 до 510 гривен.

Также с этой даты действует запрет на перевозку детей высотой до 150 см без использования автокресла, изменяющегося с предыдущего лимита в 145 см.

Исключение составляют только транспортные средства, выполняющие регулярные пассажирские перевозки, такие как автобусы или маршрутки, но при условии соблюдения установленных скоростных режимов, а также специализированные транспортные средства, такие как кареты скорой помощи, спецтранспорт, полицейские или ГСЧС автомобили.

Дополнительно постановлением внесены уточнения относительно перечня дорожных знаков, обозначающих специальные места для стоянки на скоростных шоссе и автомагистралях.

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