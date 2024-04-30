В березні відбулося зростання зарплат у декількох сферах діяльності в Україні - але більшість зарплати в країні не змінилось.

В Україні середня зарплата залишилася стабільною на рівні 20 000 грн. Особливо це не стосується Львівської області, де показник не зазнав змін, а також Дніпропетровської області, де середня зарплата склала 19 000 грн. Ці дані надані порталом з пошуку роботи.

Проте деякі регіони показали зростання: на Харківщині середній дохід збільшився на 500 грн, досягнувши 18 000 грн. У Київській області середня зарплата виросла на 400 грн до 22 400 грн, а в Одеській — на 600 грн, що також привело до показника в 20 000 грн.

В березні відбулося зростання зарплат у декількох сферах діяльності:

У секторі страхування середня зарплата зросла на 14% порівняно з лютим, склавши 25 000 грн.

Працівники нерухомості відзначили зростання на 7%, з середньою зарплатою 37 500 грн.

Сфера освіти та науки показала збільшення на 6%, досягнувши 17 500 грн.

У галузі ЗМІ, видавництва та поліграфії зарплати зросли на 5%, становлячи 20 000 грн.

Телекомунікації та зв'язок також зазнали підвищення на 5%, з середнім доходом 21 000 грн.

Юриспруденція зафіксувала підвищення на 5%, де середня зарплата склала 19 600 грн.

Український ринок праці пропонує найвищі середні зарплати у сфері оборони, де фахівці можуть розраховувати на оклад у середньому 70 000 грн. Це стосується позицій, що не включають керівні посади та IT-сферу.

Серед цивільних професій, водії, що здійснюють міжнародні перевезення, можуть заробляти до 45 000 грн. Слідують професії медіабаєра з зарплатою 52 500 грн та різні фахівці, такі як ендодонтисти, рихтувальники, рієлтори, які отримують близько 40 000 грн. Бізнес-аналітики ж заробляють приблизно 38 000 грн.

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