В марте произошел рост зарплат в нескольких сферах деятельности в Украине – но большинство зарплат в стране не изменилось.

В Украине средняя зарплата осталась стабильной на уровне 20000 грн. Особенно это не касается Львовской области, где показатель не претерпел изменений, а также Днепропетровской области, где средняя зарплата составила 19 000 грн. Эти данные предоставлены порталом по поиску работы.

Однако некоторые регионы показали рост: в Харьковской области средний доход увеличился на 500 грн, достигнув 18 000 грн. В Киевской области средняя зарплата выросла на 400 грн. до 22 400 грн., а в Одесской — на 600 грн., что также привело к показателю в 20 000 грн.

В марте произошел рост зарплат в нескольких сферах деятельности:

В секторе страхования средняя зарплата выросла на 14% по сравнению с февралем, составив 25 000 грн.

Сотрудники недвижимости отметили рост на 7%, со средней зарплатой 37 500 грн.

Сфера образования и науки показала увеличение на 6%, достигнув 17500 грн.

В сфере СМИ, издательства и полиграфии зарплаты выросли на 5%, составив 20 000 грн.

Телекоммуникации и связь также подверглись повышению на 5%, со средним доходом 21 000 грн.

Юриспруденция зафиксировала повышение на 5%, где средняя зарплата составила 19600 грн.

Украинский рынок труда предлагает самые высокие средние зарплаты в сфере обороны, где специалисты могут рассчитывать на оклад в среднем 70 000 грн. Это касается позиций, не включающих руководящие должности и IT-сферу.

Среди гражданских профессий водители, осуществляющие международные перевозки, могут зарабатывать до 45 000 грн. Следуют профессии медиабайера с зарплатой 52 500 грн и разные специалисты, такие как эндодонтисты, рихтовщики, риелторы, получающие около 40 000 грн. Бизнес-аналитики зарабатывают примерно 38 000 грн.

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