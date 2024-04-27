Ефективна пенсійна система має забезпечувати пенсію на рівні приблизно 60% звичного прибутку, але в Україні все зовсім не так.

Ефективна пенсійна система має забезпечувати пенсію на рівні приблизно 60% від звичного доходу, за рекомендацією Міжнародної організації праці. В Україні цей стандарт дотримується лише для деяких привілейованих категорій. Відомо, яку пенсію можна буде отримати з зарплатою 10 тисяч гривень.

Так, в Україні особа з заробітною платою 10 тис. грн та 35 роками трудового стажу може очікувати на пенсію у розмірі лише 2818,8 грн. Розрахунок пенсії залежить від декількох чинників, серед яких середня зарплата та стаж.

За останніми даними Пенсійного фонду України, середня зарплата, з якої утримується єдиний соціальний внесок, становить 16 836 грн. Відношення зарплати у 10 тис. грн до цієї середньої зарплати дорівнює 0,59. Враховуючи це співвідношення, середню зарплату за останні три роки (13 559,41 грн) та стаж у 35 років, розмір пенсії становитиме 2818,8 грн.

Наразі близько 2,7 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати, отримуючи в середньому по 6 тис. грн. Всього в Україні 10,1 мільйон осіб отримують пенсію, з яких 2,6 мільйони мають виплати до 3 тис. грн, 1,7 мільйона отримують від 3 до 4 тис. грн, а 1,8 мільйона — від 4 до 5 тис. грн. Пенсії понад 10 тис. грн отримують 1,2 мільйона пенсіонерів.

Ефективна пенсійна система має забезпечувати пенсію на рівні приблизно 60% від звичного доходу, за рекомендацією Міжнародної організації праці. Україна, на жаль, цю норму виконує тільки щодо окремих пільгових категорій (наприклад, судді можуть отримувати 80% зарплати на пенсії) або стосовно найбідніших.

Джерело: OBOZ.UA.

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