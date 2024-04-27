Эффективная пенсионная система должна обеспечивать пенсию на уровне примерно 60% привычного дохода, но в Украине все совсем не так.

Эффективная пенсионная система должна обеспечивать пенсию на уровне примерно 60% привычного дохода, по рекомендации Международной организации труда. В Украине этот стандарт придерживается только некоторых привилегированных категорий. Известно, какую пенсию можно получить с зарплатой 10 тысяч гривен.

Так, в Украине лицо с заработной платой 10 тыс. грн и 35 годами трудового стажа может ожидать пенсии в размере только 2818,8 грн. Расчет пенсии зависит от нескольких факторов, среди которых средняя зарплата и стаж.

По последним данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата, с которой удерживается единый социальный взнос, составляет 16 836 грн. Отношение зарплаты в 10 тыс. грн к этой средней зарплате равняется 0,59. Учитывая это соотношение, средняя зарплата за последние три года (13 559,41 грн) и стаж в 35 лет, размер пенсии составит 2818,8 грн.

Сейчас около 2,7 миллиона пенсионеров продолжают работать, получая в среднем по 6 тыс. грн. Всего в Украине 10,1 миллиона человек получают пенсию, из которых 2,6 миллиона получают выплаты до 3 тыс. грн, 1,7 миллиона получают от 3 до 4 тыс. грн, а 1,8 миллиона — от 4 до 5 тыс. грн. грн. Пенсии более 10 тыс. грн получают 1,2 миллиона пенсионеров.

Эффективная пенсионная система должна обеспечивать пенсию на уровне примерно 60% привычного дохода, по рекомендации Международной организации труда. Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии) или по отношению к самым бедным.

Источник: OBOZ.UA.

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