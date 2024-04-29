Внаслідок нічних заморозків 19 та 20 квітня українські сади зазнали серйозних втрат, що вплине на ціни в майбутньому.

Значні нічні заморозки на початку сезону завдали великої шкоди садовим культурам в Україні. Це призвело до очікуваних втрат урожаїв яблук, черешень, абрикосів та вишень. Внаслідок цього, експерти прогнозують зростання цін на яблука, а також на банани та виноград, які часто входять у список альтернативних фруктів на ринку.

Унаслідок нічних заморозків 19 і 20 квітня українські сади зазнали серйозних втрат, особливо у Вінницькій області. Згідно з повідомленнями деяких садівників, втрати врожаю ранніх сортів яблук, таких як "Мельбурн" і "Женева", складають половину від очікуваного обсягу.

Чернівецька область також постраждала, збитки там становлять приблизно 10-15% від урожаю абрикосів. У Миколаївській області очікується зменшення урожаю ранніх черешень.

Найбільше пошкодження отримали сади у низинах, де холодне повітря стікало на світанку, призводячи до знищення багатьох квітів та молодої зав'язі. У більшості регіонів морози не завдали фатальних збитків, проте ситуація залишається напруженою через невизначеність щодо пізніх сортів яблук.

Експерти передбачають подальше зростання цін на яблука, банани та виноград в Україні. Це пов'язано з тим, що багато виробників утримують якісну продукцію для продажу пізніше, що обмежує пропозицію на ринку.

Після зими зменшується доступність місцевих овочів та фруктів, що спричиняє сезонне зростання цін. Прогнозується, що яблука можуть подорожчати у другому кварталі 2024 року, але точні цифри поки важко передбачити.

Джерело: EastFruit.

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