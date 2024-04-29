В результате ночных заморозков 19 и 20 апреля украинские сады понесли серьезные потери, что повлияет на цены в будущем.

Значительные ночные заморозки в начале сезона нанесли большой ущерб садовым культурам в Украине. Это привело к ожидаемым потерям урожаев яблок, черешней, абрикосов и вишен. В результате эксперты прогнозируют рост цен на яблоки, а также на бананы и виноград, которые часто входят в список альтернативных фруктов на рынке.

В результате ночных заморозков 19 и 20 апреля украинские сады понесли серьезные потери, особенно в Винницкой области. Согласно сообщениям некоторых садоводов, потери урожая ранних сортов яблок, таких как "Мельбурн" и "Женева", составляют половину ожидаемого объема.

Черновицкая область также пострадала, ущерб там составляет примерно 10-15% от урожая абрикосов. В Николаевской области ожидается уменьшение урожая ранних черешен.

Наибольшее повреждение получили сады в низинах, где холодный воздух стекал с рассветом, приводя к уничтожению многих цветов и молодой завязи. В большинстве регионов морозы не нанесли фатального ущерба, однако ситуация остается напряженной из-за неопределенности относительно поздних сортов яблок.

Эксперты предполагают дальнейший рост цен на яблоки, бананы и виноград в Украине. Это связано с тем, что многие производители содержат качественную продукцию для продажи позже, что ограничивает предложение на рынке.

После зимы уменьшается доступность местных овощей и фруктов, что приводит к сезонному росту цен. Прогнозируется, что яблоки могут подорожать во втором квартале 2024 года, но точные цифры пока сложно предсказать.

Источник: EastFruit.

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