На перший погляд, виявити особливість монети в 50 копійок може бути складно - однак, придивившись до обох сторін екземпляру, можна все зрозуміти.

Українські монети можуть мати велику цінність для нумізматів, особливо якщо вони мають рідкісні дефекти. Наприклад, 50 копійок 1992 року різновиду "3ВАг" може коштувати майже 40 тисяч гривень. Про це йдеться на спеціалізованому сайті для продажу старих монет Violity.

На перший погляд, виявити особливість монети може бути складно. Однак, придивившись до обох сторін екземпляру, можна все зрозуміти. Також слід звернути увагу на гурт - він гладкий.

На реверсі першого гривня варто звернути увагу на розташування ягід. Вони розташовані нетипово, а п'ята ягода здається "злилися" з вінком.

На тризубі аверса середній зуб є товстішим. Порівнявши цю монетку з іншими 50 копійками без дефектів, стає очевидним її особливий характер.

Ці монети були виготовлені на Луганському заводі, але з використанням неправильних матриць. Вони не мали насічок, тому гурт мав гладку поверхню. Це, а також особливості зуба та нетипове розташування ягід, роблять ці 50 копійок дуже цінними.

Лот з цією монетою був виставлений на аукціон, і вона зацікавила багатьох нумізматів. Розпочалися торги, і вартість монети вже піднялася майже до 40 тисяч гривень. Остання ставка склала 36 тисяч і 3 гривні, але це ще не кінець торгів. Тому продавець монети може заробити ще більше коштів.

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